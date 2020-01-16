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ЕБРР инвестировал более €1,1 млрд на проекты в Украине в 2019 году

Среди стран операций ЕБРР Украина заняла первое место по количеству подписанных проектов.

ЕБРР инвестировал более €1,1 млрд на проекты в Украине в 2019 году
Фото: www.avto.ru

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый проект в Украине в 2019 году. Об этом сказано в сообщении ЕБРР.

Отмечается, что увеличение масштабов финансирования стало возможным благодаря настроенности властей страны на проведение комплексных реформ.

Среди стран операций ЕБРР Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций и первое по количеству подписанных проектов. 680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР.

Новые инвестиции включали в себя поддержку проектов в секторах общественной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, агробизнеса и фармацевтики. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) также остается для банка одним из стратегических приоритетов в Украине.

В 2019 году ЕБРР предоставил МСП в рамках программы EU4Business прямое финансирование в размере почти 23 млн евро. Почти 1,3 млн евро было мобилизовано в рамках 160 консалтинговых проектов для МСП.

Кроме того, ЕБРР инвестировал 149 млн евро в украинскую сеть электропередач.

Напомним, в ноябре сообщалось, что ЕБРР выделит до 450 млн евро на реконструкцию автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км. Проект будет осуществлять "Укравтодор". 

В тот же день премьер Алексей Гончарук также подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по этому же проекту на такую же сумму 450 млн евро.

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