Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

На Днепропетровщине отремонтируют целый ряд важных дорог, – советник премьера Голик

На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

На Днепропетровщине отремонтируют целый ряд важных дорог, – советник премьера Голик

Ремонт дорог на Днепропетровщине больше не финансируется по остаточному принципу и в 2020 году в области будет сделан целый ряд важных трас. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Отличные новости для ставшей мне родной Днепропетровской области. После нескольких лет, когда Укравтодор область не замечал и финансировал ее по остаточному принципу, в этом году уже есть финансирование на ремонт следующих дорог: Объездная Днепра, Днепр – Решетиловка, Днепр – Никополь, Днепр - Кривой Рог, Кропивницкий - Кривой Рог", - написал он.

Часть дороги Кропивницкий – Кривой Рог, проходящая по Кировоградской области, есть в финансировании по этой области тоже.

По словам Голика, эти планы обозначены в стратегии по ремонту дорог в 2020 году, принятой Кабмином на заседании 15 января. Он опубликовал карту всех дорог Украины, ремонт которых в соответствии с этой стратегией будет финансироваться за счет Дорожного Фонда.

"Это еще не все источники финансирования и не все дороги, которые будут делаться по всей стране в этом году. Будет еще больше. Техническая и процедурная работа над каждой дорогой уже идет полным ходом", - добавил советник премьера.

На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

Ранее советник премьера Юрий Голик сообщил, что множество техники и сотни асфальтных заводов готовы к началу "Большого строительства", которое подразумевает масштабное строительство тысяч километров дорог, школ, стадионов и детских садиков по всей стране.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также