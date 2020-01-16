На Днепропетровщине отремонтируют целый ряд важных дорог, – советник премьера Голик

На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

Ремонт дорог на Днепропетровщине больше не финансируется по остаточному принципу и в 2020 году в области будет сделан целый ряд важных трас. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Отличные новости для ставшей мне родной Днепропетровской области. После нескольких лет, когда Укравтодор область не замечал и финансировал ее по остаточному принципу, в этом году уже есть финансирование на ремонт следующих дорог: Объездная Днепра, Днепр – Решетиловка, Днепр – Никополь, Днепр - Кривой Рог, Кропивницкий - Кривой Рог", - написал он.

Часть дороги Кропивницкий – Кривой Рог, проходящая по Кировоградской области, есть в финансировании по этой области тоже.

По словам Голика, эти планы обозначены в стратегии по ремонту дорог в 2020 году, принятой Кабмином на заседании 15 января. Он опубликовал карту всех дорог Украины, ремонт которых в соответствии с этой стратегией будет финансироваться за счет Дорожного Фонда.

"Это еще не все источники финансирования и не все дороги, которые будут делаться по всей стране в этом году. Будет еще больше. Техническая и процедурная работа над каждой дорогой уже идет полным ходом", - добавил советник премьера.

На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн.

Ранее советник премьера Юрий Голик сообщил, что множество техники и сотни асфальтных заводов готовы к началу "Большого строительства", которое подразумевает масштабное строительство тысяч километров дорог, школ, стадионов и детских садиков по всей стране.