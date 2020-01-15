Авиакомпания МАУ отказалась от полетов в Иран после того, как ее самолет был сбит ракетой над Ираном и в ближайшее время не планирует их возобновлять. Кроме того, из-за закрытого воздушного пространства над Персидским заливом и нерентабельности возможно изменение/отмена еще нескольких рейсов. В частности - в Дубай, Пекин, Бангкок. Об этом в интервью LB.ua рассказал президент МАУ Евгений Дыхне.

Так, если раньше в Дубай через Иран самолет МАУ летел 5,5-6 часов, то теперь ему придется лететь больше 8-ми с обязательной посадкой. В компании. по словам Евгения Дыхне, пока не проводили подсчеты экономической целесообразности изменения маршрута.

"К оценке коммерческих вопросов мы еще не приступали. У нас есть коммерческий отдел, который уже наверняка над этим думает, оценивает предложения, делает расчеты, но приниматься решение будет чуть позже. Поэтому я не могу сказать.

Могу сказать только одно: авиакомпания МАУ, когда строила свою сетевую модель в 2013-2014 году, строила ее на 360 градусов. И сегодня эта модель не работает так, как должна была бы работать. Понятно почему: полеты на РФ, над Черным морем, над Крымом, над зоной Донецка. Тот украинский транзитный потенциал, который авиакомпания МАУ должна была реализовать, сегодня не может быть реализован в той степени, в которой должен быть. Вы же видели даже по трагичному рейсу в Иран – там 139 транзитных пассажиров. И так на каждом рейсе, это не исключение", - рассказал президент МАУ.

По его словам, рейсы в Дубай сейчас под вопросом.

"Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы “девятисоткой” (имеется в виду Boeing 737-900 - ред.), самой тяжёлой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы найдем их целесообразными. Нам же еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район", - отметил Дыхне.

В ближайшее время компания МАУ также отменит полеты в Бангкок.

"Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, которые купили заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода данное направление мы закроем", - рассказал президент МАУ.

Также в компании хотели бы возобновить маршрут в Пекин, поскольку считают это направление важным для государства, но пока не видят в этом экономической целесообразности.

"Мы его возобновим только в случае, если мы вернемся когда-то к первоначальному маршруту. Этот маршрут был невозможным изначально к исполнению, он не конкурентный по времени – плюс три часа на круге, слишком много топлива тратилось на облет. В тех ценовых категориях, в которых обслуживается этот рейс, мы не могли его выполнять дальше. Его надо было закрывать значительно раньше", - резюмировал Дыхне.