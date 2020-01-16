Украина отказалась от идеи строительства нового газопровода в Польшу

"Есть ли смысл строить еще один, если и текущие стоят невостребованными?"

Компания "Оператор ГТС Украины" не видит смысла в новом газопроводе в Польшу, проект которого продвигали при предыдущей власти.

Об этом сообщил гендиректор оператора Сергей Макогон.

"У Украины уже есть 2 соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи. Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд куб. м газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны. Отмечу, 6,6 млрд куб. м это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноустье (5 млрд куб. м). При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд куб. м текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта", - написал Макогон в фейсбуке.

Он добавил, что после подписания соглашения об интерконнекте с польским оператором стала возможность виртуального импорта.

"Это значит, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польщу идет 9 млн куб. м в сутки, следовательно эти же 9 млн куб. м могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд куб. м в год", - отметил Макогон.

"Следовательно, есть ли смысл строить за 200 млн долларов ещё один газопровод мощностью 5-8 млрд куб. м в год, если и текущие доступные стоят невостребованными? У нас уже много примеров «инвестирования» в «нужные» проекты: трубопровод в Устилуг, нефтепровод Одесса-Броды", - добавил он.

Напомним, 17 декабря 2014 года операторы газотранспортной системы Украины (тогда это еще был "Укртрансгаз") и Польши (Gaz-System) подписали соглашение, которым предусмотрено строительство магистрального газопровода-интерконнектора между Польшей и Украиной. Ориентировочная стоимость строительства на территории Украины оценивалась в 245 млн долларов.

Разработку технико-экономического обоснования интерконнектора Польша-Украина "Укртрансгаз" и Gaz-System завершили 9 октября 2015 года. Строительство должно было начаться в 2017 году.