Кабмин запланировал в текущем году отремонтировать 4034 км дорог (обновлено)

Кабинет министров Украины на заседании 15 января принял Дорожную стратегию на 2020 год.

За это время планируется построить и отремонтировать не менее 4000 километров дорог, сообщила пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

"Лоскутные ремонты должны отойти в прошлое. Вместо этого будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд гривен", – заявил премьер.

Из этих средств на дороги 31,5 млрд из бюджета, еще 20,5 млрд – деньги международных организаций.

Обновление 14:40. Министерство инфраструктуры уточнило, что правительство утвердило список объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог.

Фото: МИУ

В первую очередь речь идет о продолжении ремонтов, начатых в прошлые годы:

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка

Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка

южный обход Днепра

Н-26 Чугуев - Меловое

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев

Н-11 Днепр - Никоалев

Н-03 Житомир - Черновцы

"В 2020 году из Дорожного фонда будет направлено 31 млрд 528 млн 105 тыс. грн. Правительством уже утвержден перечень объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Кроме дорог государственного значения, будут восстанавливаться также и дороги местного и территориального значения. Наша цель - отремонтировать 4000 километров дорог 2020 года", - подчеркнул министр Владислав Криклий.

Для сравнения, в 2017 году было восстановлено 1065 км дорог, в 2018 - 2540 км, в 2019 - 2400 км.

Напомним, Дорожный фонд в составе специального фонда государственного бюджета в Украине появился в 2018 году. Соответствующий закон был принят еще в 2016 году, но запуск фонда тогда решили отложить.

В декабре 2019 советник премьер-министра Украины Юрий Голик раскритиковал подходы областных администраций Украины к использованию средств Дорожного фонда. По его словам, 35% Дорожного фонда идут в ОГА на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения. Плюс 20% от суммы могут использоваться ОГА на ремонт дорог внутри населенных пунктов.