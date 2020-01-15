В Одессе закрылся ресторан, куда перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельца

"Так и говорили: "У вас владелец сепар, не пойдем к вам".

В Одессе закрылся ресторан "Че Гевара", в который перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельца.

Об этом рассказал в фейсбуке сам бизнесмен Дмитрий Копылов.

По словам предпринимателя, последние несколько лет заведение не приносит прибыли, поэтому он решил распродать все оборудование, а помещение сдать в аренду.

"Чтобы выдать зарплату персоналу, приходилось из дома деньги таскать. До переворота дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс нельзя мешать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, у вас владелец сепар, не пойдем к вам. Плюс многие меня знают, не могу в скидке отказать", - написал Копылов в фейсбуке.

Как отмечает "Думская", Дмитрий Копылов является также владельцем охранного агентства "Патриот". Его считают причастным к организации побоища 19 февраля 2014 года у ОГА и других акций против "Евромайдана". Сам коммерсант это отрицает.