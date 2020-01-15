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​АМКУ одобрил перераспределение частот под 4G в регионах

Сделка призвана обеспечить села мобильным интернетом.

​АМКУ одобрил перераспределение частот под 4G в регионах
Фото: itc.ua

Антимонопольный комитет на заседании 13 января одобрил сделку между "Киевстаром", Vodafone, lifecell и "Интертелекомом" о перераспределении радиочастотного спектра в диапазонах 800-900 МГц с целью расширения покрытия 4G-связью.

Об этом говорится на сайте АМКУ.

Комитет решил, что обмен частотами лишь усилит конкуренцию на рынке мобильной связи за счет устранения технологического разрыва при использовании радиочастотного ресурса, увеличит количества пользователей услугами мобильного доступа к глобальной сети Интернет, а также гарантирует цифровое обеспечение административной, медицинской и образовательной реформ.

Напомним, что отсутствие скоростного мобильного интернета в регионах сегодня вызвано тем, что распределение частот между операторами в диапазоне 900 МГц недостаточно для запуска 4G.

В августе 2019 года мобильные операторы договорили перераспределить радиочастоты в этом диапазоне, а в октябре они подписали соответствующий меморандум с Кабинетом министров. Согласно утвержденному плану мероприятий, от доли диапазона откажется "Киевстар", которому согласно лицензии, пока отдано около 60% доступных частот в диапазоне 900 МГц. Также своими частотами в этом диапазоне уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц.

Со своей стороны правительство обязалось облегчить доступ к инфраструктуре, ввести технический нейтралитет, установить справедливую цену за продление лицензии.

Министр цифровой трансформации Михаил Федров говорил, что благодаря договоренностям уже в марте 2020 года будут переоформлены лицензии операторов.

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