Украина подписала мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу АМКУ

Украина подписала с "Газпромом" мировое соглашение по иску российской компании, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10.

Об этом сообщил замминистра юстиции Иван Лищина.

От имени Украины соглашение подписал министр юстиции Денис Малюська, от имени "Газпрома" - заместитель председателя правления Екатерина Бурмистрова.

"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина", - говорится в фейсбуке Лещины.

Мировое соглашение предусматривает отказ Украины от штрафов, наложенных на "Газпром" Антимонопольным комитетом Украины. Общий размер штрафов составляет около 7,4 миллиарда долларов.

Напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах. С учетом пени за просрочку оплаты сумма выросла в два раза до 172 млрд гривен.

"Газпром" со штрафом не согласился и начал судиться.

19-20 декабря 2019 года Украина и Россия при посредничестве Европейской комиссии договорились о подписании нового транзитного контракта.

Одним из условий этого контракта было указано безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС №2019-10 "ПАО "Газпром" против Украины", которое рассматривалось арбитражным судом в Женеве. Такое мировое соглашение должно было предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины №18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда г.Киева от 05.12.2016 г. (включая требование об уплате штрафа и пени).