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Гончарук уверен в дальнейшем укреплении гривны в 2020

Глава Кабмина связал укрепление национальной валюты с возросшим доверием украинцев к государству.

Гончарук уверен в дальнейшем укреплении гривны в 2020
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил мнение, что в 2020 году тенденция на укрепление курса гривны сохранится.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24".

Премьер отметил, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

"Мы связываем это небольшое ослабление гривны перед самым Новым годом со спекулятивным спросом. То есть, традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну, для того, чтобы купить какие-то подарки, или иным образом потратить деньги", - сказал Алексей Гончарук.

Глава Кабмина связал укрепление национальной валюты с возросшим доверием украинцев к государству.

"Поэтому, я думаю, что эта тенденция, которая была в этом году, к укреплению гривны, сохранится и в следующем году. Я это связываю с тем, что постепенно у людей, у бизнеса возвращаются доверие к государству", – заявил Гончарук.

Он добавил, что стабильная гривна - "это хорошо макроэкономически".

Ранее Гончарук призвал не верить слухам о катастрофе с бюджетом из-за укрепления гривны.

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