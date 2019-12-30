Гончарук пообещал поступление транша МВФ "в течение нескольких месяцев"

Условия МВФ для новой кредитной программы пока не выполнены.

Новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев, уверен премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24".

"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что для правительства важно добиться долгосрочного сотрудничества с МВФ.

"Много слухов, разговоров, якобы они там высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ - это о доверии, это о дешевых ресурсах … Для нас стратегически важно получить такую долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, можно заходить в Украину, с одной стороны, с другой стороны - это возможность иметь дешевые ресурсы", - заявил глава правительства.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова назвала условия МВФ для новой кредитной программы. В частности, МВФ ждет принятия законопроекта №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта №2571 о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Напомним, что Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд, но соглашение еще не утвердил Совет директоров.

Кредитная программа расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд.