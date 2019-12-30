На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
В Новую таможню не попали 500 "одиозных" работников ГФС, - Нефьодов
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
​Боевики "ДНР" отпустили трех "диверсантов-подростков" из Ясиноватой
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​Премьер Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны
​Премьер Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны
На дачу премьера России Медведева специально завезли снег – Навальный
На дачу премьера России Медведева специально завезли снег – Навальный
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Гончарук пообещал поступление транша МВФ "в течение нескольких месяцев"

Условия МВФ для новой кредитной программы пока не выполнены.

Гончарук пообещал поступление транша МВФ "в течение нескольких месяцев"
Фото: facebook.com/PMHoncharuk/

Новый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в течение нескольких месяцев, уверен премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом он заявил в интервью каналу "Украина 24".

"Это абсолютно техническая работа, которая сейчас продолжается. Это вопрос нескольких месяцев, я не сомневаюсь, что мы эту техническую работу доведем до конца и проблем не будет", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что для правительства важно добиться долгосрочного сотрудничества с МВФ.

"Много слухов, разговоров, якобы они там высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с МВФ - это о доверии, это о дешевых ресурсах … Для нас стратегически важно получить такую долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов, можно заходить в Украину, с одной стороны, с другой стороны - это возможность иметь дешевые ресурсы", - заявил глава правительства.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова назвала условия МВФ для новой кредитной программы. В частности, МВФ ждет принятия  законопроекта №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта №2571 о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Напомним, что Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд, но соглашение еще не утвердил Совет директоров.

Кредитная программа расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд заменит нынешнюю 14-месячную программу stand-by (SBA) на $3,9 млрд.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также