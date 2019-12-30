Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать два договора с "Газпромом"

Кабинет министров Украины позволил "Нафтогазу" подписать два договора с российским "Газпромом". Об этом говорится в распоряжении от 30 декабря 2019 №1405-р, обнародованном на сайте правительства.
Отмечается, что согласие дано согласно с ч.2 ст. 70 закона "Об акционерных обществах", пунктах 47 и 60 Статута акционерного общества "Нафтогаза".
"Дать согласие на совершение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" поданных обществом таких сделок:
- соглашения о регулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений с организацией транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом "Газпром";
- договора с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа территорией Украины в 2020-2024 годах", – говорится в распоряжении Кабмина.
Напомним, 19-20 декабря 2019 года Украина и Россия при посредничестве Европейской комиссии договорились о подписании нового транзитного контракта.
Украина и Россия в понедельник, 30 декабря, завершили четырехдневный переговорный газовый марафон в Вене.