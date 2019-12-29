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Летающему в Украину итальянскому лоукостеру Ernest Airlines приостановили лицензию

Санкции по отношению к авиакомпании не связаны с безопасностью полетов

Летающему в Украину итальянскому лоукостеру Ernest Airlines приостановили лицензию

Авиационные власти Италии ENAC 29 декабря объявили о приостановке действия лицензии лоукоста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com.

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой.

Приостановка лицензии обосновывается регулятором регламентом №1008 от 2008 года, который содержит общие правила предоставления авиационных услуг в пределах ЕС.

В ENAC добавили, что если Ernest Airlines предоставит необходимые гарантии, предусмотренные правилами ЕС, приостановка действия лицензии может быть отменена.

Ernest Airlines является крупнейшим авиаперевозчиком между Украиной и Италией. Маршрутная сеть авиакомпании включает четыре направления из Киева, четыре из Львова, одно из Одессы и два из Харькова.

В ноябре 2019 года аэропорт "Жуляны" на сутки останавливал обслуживание Ernest Airlines, объяснив это наличием долгов, однако позже стороны урегулировали спорный вопрос.

В середине декабря сообщалось, что на зимний сезон 2019/2020 Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан. Причиной подобного решения названо "общее снижение пассажиропотока в этот период".

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