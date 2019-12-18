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Аэропорт Николаева перенес рейсы из Шарм-эль-Шейха в Херсон из-за непогоды

Пассажирам предоставили бесплатный автобус.

Аэропорт Николаева перенес рейсы из Шарм-эль-Шейха в Херсон из-за непогоды
Фото: НикВести

Международный аэропорт "Николаев" в среду перенес рейсы "Николаев - Шарм-эль-Шейх" и "Шарм-эль-Шейх - Николаев" в аэропорт "Херсон" из-за сильного тумана.

Об этом сообщил журналистам директор херсонского аэропорта Виталий Кучерук, передают "Українські Новини".

"Недавно мы принимали рейс, который не смог совершить посадку в Одессе. Сегодня мы приняли полный борт людей самолета Boeing-737. Люди уже привыкли, что авиакомпания SkyUp всегда вылетает, несмотря на неблагоприятные погодные условия", - рассказал он.

Всем пассажирам был предоставлен бесплатный автобус.

Также из Николаева в Херсон прибыл автобус с пассажирами, которые должны вылететь очередным рейсом в Шарм-эль-Шейх.

Напомним, ранее аэропорт "Николаев" переносил данные рейсы в Одессу из-за непогоды. 14 декабря аэропорт "Одесса" перенаправил в Киев три самолета и отменил два рейса из-за тумана.

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