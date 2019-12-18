С начала суток на Донбассе пострадал военнослужащий и получил смертельное ранение гражданский

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" произошло три обстрела: в районе населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Водяного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Также в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский, который скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отмечают, что обстановка на трех участках разведения сил остается стабильной.

Напомним, 17 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын.