Штаб ООС назвал имя погибшего украинского военного

Он был убит 17 декабря около 19 часов.

В зоне боевых действий на Донбассе 17 декабря погиб старший солдат 28 ОМБр Василий Лисицын.

Он был убит в результате вражеского обстрела около 19 часов. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Эту же информацию подтвердили на странице 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"С печалью сообщаем, что вчера, 17 декабря 2019, около 19 часов, в результате вражеского обстрела получил несовместимые с жизнью ранения старший солдат Василий Лисицын. Искренне сочувствуем близким и родным погибшего. Не простим. Не забудем", - сообщили в 28 ОМБр.

Фото: facebook.com/28brigade Василий Лисицын

Напомним, за сутки 17 декабря в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе российские вооруженные формирования семь раз открывали огонь, в том числе из БМП, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Также была зафиксирована активность снайперов.