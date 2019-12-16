С начала суток боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

О потерях не сообщается.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Крымского - из минометов калибра 82 мм было выпущено 20 мин. В районе ответственности группировки "Восток" также произошел один обстрел - возле Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Также сообщается, что на трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что перемирие в зоне боевых действия Луганской и Донецкой областей будет установлено 20-21 декабря.

Также в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках.