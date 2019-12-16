Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
ГлавнаяОбществоВойна

Пристайко выразил надежду на объявление перемирия на Донбассе 20-21 декабря

По его словам, до конца этого года должно произойти еще два важных события. 

Пристайко выразил надежду на объявление перемирия на Донбассе 20-21 декабря
Вадим Пристайко
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что перемирие в зоне боевых действия Луганской и Донецкой областей будет установлено 20-21 декабря. Об этом он заявил в интервью УНИАН

Он сообщил, что согласно с договоренностями в "нормандском формате" до конца 2019 года должно произойти три важных события, "которые позволят увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс". В первую очередь это - освобождение всех установленных на всех установленных лиц.

Также это стойкое и постоянное прекращение огня.

"Объявление (о прекращении огня. -Ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - отметил он.

Третье событие - попытка Красного креста пересечь линию соприкосновения и принять участие в расследовании того, где находится около 500 людей, которые считаются пропавшими без вести. 

Напомним, в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также