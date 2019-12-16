Пристайко выразил надежду на объявление перемирия на Донбассе 20-21 декабря

По его словам, до конца этого года должно произойти еще два важных события.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что перемирие в зоне боевых действия Луганской и Донецкой областей будет установлено 20-21 декабря. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Он сообщил, что согласно с договоренностями в "нормандском формате" до конца 2019 года должно произойти три важных события, "которые позволят увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс". В первую очередь это - освобождение всех установленных на всех установленных лиц.

Также это стойкое и постоянное прекращение огня.

"Объявление (о прекращении огня. -Ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - отметил он.

Третье событие - попытка Красного креста пересечь линию соприкосновения и принять участие в расследовании того, где находится около 500 людей, которые считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Париже "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении еще в трех точках.