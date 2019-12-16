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SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

Рейсы будут запущены в период летней навигации. 

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси
Фото: facebook/LvivAirport

Авиакомпания SkyUp Airlines в марте-июне 2020 года запустит рейсы из Харькова в Батуми, Тбилиси (Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании. 

В частности, рейсы из Харькова в Батуми стартуют 29 мая 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам и пятницам. Стоимость билета – от 1,9 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Бургас запланированы с 2 июня 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам. Стоимость билета – от 1,6 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тель-Авив стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2,4 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тбилиси запланированы также с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета – от 1,8 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Напомним, ранее сообщалось, что SkyUp запустит рейсы из Одессы в Батуми (Грузия) и Ларнаку (Кипр). Стоимость билета без багажа из Одессы в Ларнаку стартует от 1 768 гривен (назад - от 1 842 гривен), в Батуми - от 1 649 гривен (назад - от 1 559 гривен).

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