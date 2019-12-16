Сегодня утром, 16 декабря в Ровно на переулке Рабочий неизвестные прикрепили к дверной ручке частного предприятия гранату. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

"По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом. Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет угрозы из-за технической неисправности (запал гранаты был детонирован ранее)", - сказано в сообщении.

Фото: Нацполиция

Полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасом), гранату изъяли и направят ее на экспертизу.

Напомним, в середине ноября в Днепре на улице Гладкова во дворе дома взорвалась граната. В результате мужчина 1975 года рождения получил телесные повреждения, от которых погиб.