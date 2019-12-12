Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
За кулисами Нормандии
За кулисами Нормандии
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Херсоне полиция изъяла амфетамин на 250 тыс. гривен

У подозреваемого изъяли 360 граммов амфетамин.

В Херсоне полицейские задержали мужчину, который изготавливал и распространял амфетамин. У него изъяли 360 граммов наркотического вещества на сумму около 250 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр нацполиции. 

Фото: Нацполиция

32-летний житель Херсона готовил амфетамин с помощью лабораторного оборудования. Наркотик он сбывал несколькими способами: с помощью закладок и во время личных встреч с потенциальными клиентами. Деньги получал на банковские карты мгновенными переводами.

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

С вою "нарколабораторию" подозреваемый организовал в гараже. Во время обыска у злоумышленника изъли 300 граммов амфетамина, еще 60 граммов и пистолет нашли в его автомобиле. Также изъяты мобильные телефоны, упаковочные материалы, электронные весы, лабораторное оборудование и автомобиль.

Фото: Нацполиция

Подозреваемы также проверяется на причастность к угону автомобилей на территории области. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, В Броварах Киевской области задержали патрульного, который предлагал жителям купить у него амфетамин. При проверке выяснилось, что это работник патрульной полиции Киева. При себе у него изъяли около 3-х граммов амфетамина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также