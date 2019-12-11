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СБУ заподозрила чиновников Исполнительной службы в содействии рейдерскому захвату недостроя в Херсоне

СБУ заподозрила чиновников Исполнительной службы в содействии рейдерскому захвату недостроя в Херсоне
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении двух чиновников Исполнительной службы в Херсонской области в содействии рейдерского захвата недостроенного многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что чиновники незаконно описали и арестовали корпоративные права частной коммерческой структуры, которое занималось строительством многоквартирного дома, после чего передали их на реализацию в госпредприятие "СЕТАМ".

По данным следствия, чиновники в интересах фирм, связанных с криминалитетом, обеспечили отчуждение  недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя. Из-за таких действий могли пострадать интересы граждан, инвестировавших в строительство жилья.

По материалам спецслужбы, соответствующие учреждения инициировали процесс возврата корпоративных прав законному владельцу.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства начальнику Олешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области сообщено подозрение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным судебного реестра, речь идет о фирме "АВС Интер-Инвест", которая должна была строить жилой комплекс "Днепровский каскад" с двухэтажным паркингом и офисными помещениями на Перекопской улице в Херсоне. 156-квартирный дом планировали сдать в эксплуатацию еще в 2010 году, но строительство остановилось на уровне первого этажа.

Фото: skyscrapercity.com

В 2016 году на "СЕТАМ" состоялись торги, в ходе которых доли участников "АВС Інтер-Інвест" были проданы примерно за 1300 гривен каждая, после чего компанию переименовали в "Парус-Буд-2017". Сейчас она находится в состоянии прекращения.

Новые владельцы зарегистрировали право собственности на незавершенное строительство жилого дома, что привело к выводу здания из ипотеки.

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