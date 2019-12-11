Директора сгоревшего одесского колледжа отправили под домашний арест

Пока ей инкриминируют служебную халатность, но могут объявить подозрение за нарушение правил пожарной безопасности.

Киевский районный суд Одессы отправил директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Об этом сообщает одесский ресурс "Думская" в телеграмме.

"Женщине пока инкриминируют лишь служебную халатность с тяжкими последствиями - это до 5 лет лишения свободы. После получения результатов экспертиз ей могут объявить о подозрении еще и по 270 ст. УК - нарушение правил пожарной безопасности. До 8 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Судебная власть Украины подтвердила меру пресечения директору одесского колледжа. «Подозреваемая, зная об имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, не приняла нужных мер по устранению нарушений правил пожарной безопасности», - подчеркнуто в сообщении.

Отмечается, что постановление судьи пока не вступило в законную силу.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года. Всего из-под завалов достали восемь тел.

Число погибших в результате пожара возросло до 12 человек.

9 декабря директору сгоревшего колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.