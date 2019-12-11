На одном из участков завала Одесского колледжа есть угроза обрушения перекрытия

Спасатели продолжают разбирать завалы сгоревшего Одесского колледжа экономики, однако на одном из участков работы пришлось приостановить из-за угрозы обрушения перекрытия. Об этом сообщили в пресс-центре ГосЧС.

"Работы в секторе А-3 приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа. Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж. Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен. Всего с начала разборки завала вывезено около 1 тыс. 496 м куб. строительных конструкций", - сказано в сообщении спасателей.

Во внутреннем дворе колледжа установили 733 деревянных поддона и выгрузили 2 тыс. 13 мешков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года. Всего из-под завалов достали восемь тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

Число погибших в результате пожара возросло до 12 человек.

9 декабря директору сгоревшего колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение по служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.