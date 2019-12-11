Подозреваемому по делу Садового чиновнику отменили залог

Апелляционная палата Высшего антиконституционного суда отменила решение первой инстанции о залоге для чиновника Львовского горсовета Сергея Коровайника, который является фигурантом уголовного производства относительно мэра Львова Андрея Садового. Об этом сообщил пресс-центр Львовского горсовета.

Судебное заседание завершилось поздно вечером 10 декабря.

"Суд принял решение отклонить апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование о сдаче заграничного паспорта. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки", - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно решению ВАКС Коровайнику назначили залог в 153 680 гривен.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч. 2 ст.28 и ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

26 ноября Садовый заявил, что Генпрокуратура завела на него новое дело из-за предложения обменять лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных в РФ.

27 ноября в ВАКС прошло заседание по избранию меры пресечения Садовому. Его были готовы взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко и ряд бывших и нынешних нардепов. Суд назначил ему залог в сумме более миллиона гривен, прокуратура настаивала на залоге в 50 миллионов грн.

3 декабря стало известно, что защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 млн гривен залога.