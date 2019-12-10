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Боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе во вторник

Потерь среди ВСУ не было.

Боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе во вторник
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Три обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а также три - в районе ответственности группировки "Восток".

Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

"Российские оккупационные войска не оставляют попыток дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества. Так, сегодня, противник из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вел провокационный огонь в непосредственной близости от границ участка разведения №1 надеясь на какую-либо ошибку военнослужащих Объединенных сил.

На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины. Обстановка остается стабильной", - добавили в штабе.

Отмечается, что перевозки населения между восстановленным мостом и пропускным пунктом "Станица Луганская" осуществляется автобусом (20 рейсов) и двумя электромобилями (15 рейсов).

Напомним, ранее штаб ООС зафиксировал в Станице Луганской представителей оккупационных войск, которые выдавали себя за наблюдателей СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).

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