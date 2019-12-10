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В Одесской области открыли мемориал погибшим морпехам

Родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей.

В Одесской области открыли мемориал погибшим морпехам
В Одесской области открыли мемориал погибшим морпехам
Фото: mil.gov.ua

В Одесской области на территории военного городка в поселке Дачное открыли мемориальный комплекс в честь павших в боях морских пехотинцев 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли, поднимающиеся в небо.

На церемонии открытия мемориала участники почтили павших морпехов минутой молчания и возложили венки и цветы.

Капеллан 35-й бригады отец Александр провел панихиду, после чего родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей. В частности, медалью "Защитнику Отечества" были посмертно награждены: лейтенант Андрей Барсуков, старший сержант Иван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Александр Бердник, матрос Михаил Кобец, матрос Александр Ляшок.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

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