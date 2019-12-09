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В Киеве вандалы испортили памятник Данте Алигьери

Хулиганы отбили мраморную голову орла, который был частью композиции памятника.

Сегодня, 9 ноября,  в центре Киева, в парке Владимирская горка вандалы испортили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери. Об этом сообщает Delo.ua.

Хулиганы отбили мраморную голову орла, который был частью композиции памятника.

Фото: delo.ua

Издание сообщило, что впервые орлу сносили голову в январе 2015 года.

Напомним, памятник открыли в 2015 году,  в честь 750-летия со дня рождения всемирно известного итальянского поэта Данте Алигьери. Композиция из белого мрамора - совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого.

В конце ноября в центре Киева возле центральной синагоги им. Бродского, вандалы расписали красной свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему, который находится на ул. Рогнединская, 3.

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