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Windrose намерена взять в лизинг 8 самолетов ATR

Авиакомпания будет расширять внутренние рейсы.

Windrose намерена взять в лизинг 8 самолетов ATR
Самолет ATR-72-600
Фото: wikipedia

Украинская авиакомпания Windrose ("Роза ветров") намерена взять в лизинг 8 новых самолетов ATR-72-600 в течение 2020-2022 годов. Об этом сказано в сообщении авиакомпании.

"Авиакомпания "Роза ветров" приняла решение о расширении своей программы внутренних рейсов. Авиакомпания определила для себя, что наиболее эффективным для обеспечения этой программы будет оперирование самолетами ATR-72-600 франко-итальянского производителя ATR", - сказано в сообщении.

Авиакомпания уже подписала соглашение о намерениях лизинга. Первые 3 самолета 2016 года выпуска будут эксплуатироваться в пассажирской конфигурации 70 кресел.

Напомним, украинская авиакомпания Windrose основана в 2003 году. Входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании - Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

В августе авиакомпания выиграла тендер на президентские перелеты до конца 2019 года.

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Источник: "Украинские новости"
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