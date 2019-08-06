Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года

Других участников в тендере не было.

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") выиграла тендер на президентские авиаперелеты до конца 2019 года. Компания будет осуществлять литерные перевозки на среднемагистральных направлениях и предоставлять услуги по резервированию для государственного авиационного предприятия "Украина", сообщает система ProZorro.

Других участников в тендере не было.

Контракт стоимостью 35,1 млн грн заключен по итогам переговорной процедуры. Оплата - по факту предоставления услуг в течение 20 рабочих дней. Источник финансирования - средства ГП "Украина" на 2019 год.

Согласно украинскому законодательству, литерные рейсы выполняются для перевозки воздушным транспортом высших должностных лиц Украины, а также глав государств и правительств зарубежных стран, прибывающих в Украину или пересекающих ее воздушное пространство.

"Роза Ветров" была основана в 2003 году. Парк авиакомпании насчитывает 13 самолетов: семь самолетов Embraer ERJ-145, пять самолетов Airbus A321 и один - Airbus A320.

Авиакомпания входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании - Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.