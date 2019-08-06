Сотрудники Офиса президента второй месяц работают без зарплаты

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в июле. Об этом сообщило Государственное управление делами на запрос агентства "Украинские новости".

"Заработная плата руководителю Офиса президента Богдану А. И., первому заместителю руководителя Трофимову С. В. и заместителям руководителя Офиса Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - сказано в официальном ответе.

Ранее Госуправление делами сообщало, что руководство ОПУ также не получало заработной платы в июне и мае.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка и Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая. С 25 июня все они были переведены в Офис Президента.

Президенту Владимиру Зеленскому в июле начислены 28 тыс. гривен заработной платы. Такую же сумму глава государства получил в июне, и еще 12, тыс. - в мае, за 10 дней с момента вступления в должность.