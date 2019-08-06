Генсек НАТО назвал конкуренцию больших стран одной из угроз безопасности альянса

Одна из причин беспокойствия – утративший силу ядерный договор между РФ и США.

Усиленная конкуренция между Россией, США и Китаем – одна из основных проблем с которыми сталкивается НАТО и его союзники. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Новой Зеландии, передает "Интерфакс-Украина".

"Позвольте мне остановиться на трех основных проблемах, с которыми сталкиваются как Новая Зеландия, так и НАТО, союзники по НАТО. Первая – это усиление конкуренции между великими державами, соперничество великих держав", - сказал Столтенберг.

Он считает, что возрастающая конкуренция этих держав подрывает основанный на правилах порядок, уважение к международным договорам и обязательствам. Одно из следствий – утративший 2 августа силу договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Столтенберг отметил, что Россия и так нарушала этот договор уже несколько лет, при этом создала новые ракеты, способные достичь европейских городов в течение нескольких минут.

"Таким образом, возросшая конкуренция великих держав, более напористая Россия, оказывает давление на порядок, основанный на правилах, и последним примером является гибель договора о РСМД", - сказал Столтенберг.

В качестве примера последствий возросшей конкуренции сверхдержав он также привел "незаконную аннексию Крыма" и "усиление российского присутствия" в Сирии, а также "попытки России вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в ряде стран НАТО и в других странах".

Генсек НАТО также отметил видимый подъем Китая, а среди других угроз он назвал терроризм и кибертехнологии.

Напомним, вчера, 5 августа между США и Южной Кореей начались полугодичные военные учения. В Северной Корее эти учения осудили и заявили, что они могут поставить под угрозу ядерные переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном.

В знак несогласия, КНДР в конце июля-начале августа совершила три пуска баллистических ракет за 8 дней.