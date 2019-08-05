Суд по делу Добкина перенесли в седьмой раз

Для проведения заседания не хватило одного судьи, одного адвоката и самого Добкина.

Дзержинский районный суд Харькова перенес на 4 сентября заседание по делу о незаконной передаче земли, в которой одним из подозреваемых является народный депутат, экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

"Заседание по делу, где среди фигурантов Михаил Добкин, перенесли: один из судей судейской коллегии в отпуске, а один из защитников Добкина занят в другом процессе. Добкина на суде не было", - отметили в суде.

Также в суде добавили, что "судебное заседание, начиная с 2018 года, переносили шесть раз".

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде двух месяцев ареста или 50 млн гривен залога. Залог за Добкина внесли нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский (30 млн грн) и бывший вице-премьер Борис Колесников (20 млн грн).

14 июля 2017 года Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статье "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". По данным ГПУ, нардеп может быть причастным к незаконному присвоению кооперативами 78 га земель в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.