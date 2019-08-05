Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск до 9 августа. Об этом говорится в распоряжении Киевского городского главы №693 от 2 августа.

"По согласованию с Президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней с 5 по 9 августа 2019 года", - говорится в нем.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

30 июля, Богдан заявил на пресс-конференции, что ему предлагали $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался главой КГГА. Столичный мэр назвал заявление Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов" и посоветовал ему, если ему действительно предлагали взятку, - обратиться в правоохранительные органы.

1 августа Кличко самостоятельно обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное дело по заявлению Богдана о взятке.

Сегодня, 5 августа Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.