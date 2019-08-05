ОАСК снова рассмотрит дело о запрете Компартии

Дело будет рассматриваться в упрощенном порядке, без вызова сторон.

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по делу по иску Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Министерству юстиции.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного производства без вызова сторон.

Истцы (Симоненко и КПУ) просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

Напомним, в мае 2015 года в силу вступил закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, который запрещает их пропаганду и символику.

В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева поддержал иск Минюста о запрете КПУ на основании этого закона, но Киевский апелляционный административный суд в сентябре 2017 года остановил производство по данному делу. Он решил, что необходимо дождаться выводов Конституционного суда по поводу закона о декоммунизации.

16 июля 2019 года Конституционный суд признал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" соответствующим Конституции Украины.