ЦИК не установил результаты выборов из-за пересчета голосов в одном округе

Центральная избирательная комиссия не смогла до 5 августа установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) в связи с тем, что по решению суда там продолжается пересчет голосов на участках. Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

"ЦИК констатировал невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в одномандатном избирательном округе № 210 в отведенный для этого избирательным законом срок - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно" - сказано в сообщении.

3 августа Шестой апелляционный административный суд обязал окружную комиссию провести пересчет голосов на 33 участках. К 5 агуста пересчет показал, что на 18 участках необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования.

"Комиссия по причине нехватки времени, то есть по объективным причинам, в установленный срок не может завершить повторный подсчет голосов избирателей на остальных указанных в решении суда избирательных участках, внести изменения в установленные итоги голосования в округе №210, составить протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и даже до 24 часов 5 августа 2019 доставить такой протокол вместе с другой предусмотренной законом избирательной документацией в ЦИК", - сказано в сообщении.

Центризбирком обязал окружную комиссию завершить пересчет до 16:00 6 августа и составить уточненный протокол.

Напомним, накануне ЦИК признал избранными 198 из 199 победивших в мажоритарных округах кандидатов, а также 225 кандидатов, прошедших по спискам партий.

В округе 210 по результатам обработки электронных протоколов победу одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте с отставанием в 101 голос - самовыдвиженец Борис Приходько.