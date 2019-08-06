Апелляционный суд возобновил подозрение в госизмене экс-главе района Харькова

Апелляционный суд Харьковской области 5 августа удовлетворил жалобу прокуратуры на решение Киевского райсуда Харькова об отмене подозрения в государственной измене бывшему главе Холодногорского района Максиму Мусееву.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в силу - подозрение Мусееву не отменено, передает UA:Харків.

Адвокат подозреваемого Юрий Вишневецкий ходатайствовал об отводе судей и дополнительном исследовании материалов производства. Прокурор Вадим Белоусов, в свою очередь, упрекнул адвоката в намеренном затягивании апелляционного рассмотрения.

Напомним, о том, что Мусеев является агентом российской разведки, Служба безопасности Украины сообщила в октябре 2018. В ходе следственно-оперативных действий правоохранители выявили и задокументировали факт сбора злоумышленником для передачи российскому куратору списков военнослужащих, участвовавших в АТО.

К тому времени Мусеев уже покинул пределы страны. Ему инкриминировали ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

26 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что был вынужден уволить Мусеева с должности главы района из-за того, что тот длительное время отсутствует на рабочем месте. Дело о госизмене Мусеева Кернес счел фальсифицированным.

В январе 2019 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко сообщил, что дело приостановлено в связи с розыском Мусеева.

21 мая Киевский райсуд вынес определение, которым отменил уведомление о подозрении. Прокуратура подала на него апелляционную жалобу.