Политзаключенного Клыха этапировали в тюрьму Верхнеуральска, - правозащитница

Украинского политзаключенного Станислава Клыха этапировали с лечебно-исправительного учреждения №3 Челябинска в тюрьму Верхнеуральска.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

"20 июля 2019 года мама Стаса последний раз говорила с сыном. Во время следующего звонка ей ответили, что он выбыл из тюрьмы в Челябинскую тюремную больницу то ли с гипертоническим кризом, то ли с обструктивным бронхитом…", - написала она в фейсбуке.

По словам Татьяны Щур, это действие российских правоохранителей сначала расценили, как уход за политзаключенным накануне возможного обмена.

"Но вот мы узнаем, что «осужденный Клых этапирован из ЛИУ-3 г. Челябинска в Т-1 г. Верхнеуральска ещё 30 июля! То есть обратно – в тюрьму! А маме говорят, что его там сегодня ещё нет. А где он? Никто не пытается даже объяснять: в тюрьме опять сменился начальник. Уже третий за время пребывания там Стаса", - добавила правозащитница.

Татьяна Щур напомнила, что 7 августа исполняется 5 лет со времени заключения Станислава Клыха.

Российские власти обвинили Клыха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне.

26 мая 2016 суд в Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы.В октябре того же года Верховный суд России отклонил апелляцию его защиты на приговор.