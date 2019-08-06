Взрывы на складах боеприпасов в России прекратились

В результате ЧП получили ранения 12 человек.

На складах боеприпасов в Красноярском крае России прекратилась детонация пороховых зарядов, однако сохраняется угроза подрыва отдельных снарядов. Об этом сегодня сообщил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, пишет "Интерфакс".

В следствие взрыва зарядов получили ранения 12 человек, информацию о погибшем, а также о ранении ребенка власти опровергли. Шестеро пострадавших получили легкие травмы и направлены на амбулаторное лечение, другие шестеро госпитализированы с травмами средней тяжести.

Воздушное пространство над складами остается закрытым, из ближайших к складам поселков эвакуировали население.

Напомним, пожар на складе боеприпасов вблизи поселка Каменка начался днем 5 августа. Причина возгорания на данный момент не известна. На складах хранилось 40 тыс. боеприпасов для артиллерийских систем.