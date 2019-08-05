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Июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений

Средняя температура на планете превысила рекорд 2016 на 0,04 градуса.

Июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений
Фото: EPA/UPG

Средняя температура на планете в июле 2019 побила предыдущий рекорд, установленный в июле 2016 года. Таким образом нынешний июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений за погодой.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила организация Copernicus, которая изучает изменения климата, передает DW.

Исследователи подчеркивают, что июль традиционно является самым теплым месяцем в году. Но разница в 0,04 градуса между июльской температурой в 2016 и 2019 является не значительной, отмечают Copernicus. В то же время температура в 2019 году на 0,56 градуса выше, чем средняя температура между 1981 и 2010 годом, а также на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена.

По данным организации, июнь 2019 также был самым жарким июнем в истории наблюдений за погодой. В своих исследованиях Copernicus, которую финансирует ЕС, опирается на спутниковые данные.

Напомним, что в июле 2019 от жары больше всего пострадали западные страны ЕС, например Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды. В этих странах были установлены температурные рекорды. Ученые связывают жару в Европе с глобальным потеплением.

В то же время минувший июль в Киеве стал самым холодным с начала века, хотя средняя температура все равно превысила климатическую норму.

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