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В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами

Жителей ближайших населенных пунктов эвакуируют.

В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
Фото: Скриншот видео

В Красноярском крае России начался пожар на территории воинской части, где расположены склады с артиллерийскими боеприпасами. В результате пожара получили ранения местные жители, ближайший город Ачинск эвакуируют, сообщают российские СМИ.

На горящих складах хранятся около 40 тыс. снарядов, в том числе артиллерийские и танковые снаряды, а также противотанковые ракеты.

Пожару присвоен второй номер сложности, полиция перекрыла дорогу из Ачинска в соседний поселок Назарово.

"В радиусе нескольких километров стали наблюдать большие языки пламени ... Говорили про 150-й калибр ... Очевидцы рассказывают, что там остались престарелые бабульки и дедульки, которые не могут выйти из квартир. Очевидцы говорят, что дома жилые уже горят. Окна выбиты вообще все", - сообщает главред телеканала trk7.ru.

Ресурс ngs24.ru отмечает, что расстояние от Ачинска до Каменки составляет 11,2 км, "тем не менее, до города докатывается взрывная волна".

Борус, [05.08.19 15:11]

По данным телеграм-канала Mash, осколочные ранения и ожоги получили четверо местных жителей.

Напомним, в конце июля масштабные пожары охватили сибирские леса, дым от пожаров достиг побережья Северной Америки. Сообщалось о более чем 3,7 млн гектаров пожара.

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