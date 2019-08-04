Умер идеолог красных кхмеров Нуон Чеа

Политический деятель камбоджийского режима красных кхмеров Нуон Чеа, известный как "Брат номер два", скончался в тюрьме.

Ближайший соратник коммунистического диктатора Пол Пота скончался в возрасте 93 года, передает AFP.

"Мы подтверждаем, что осужденный Нуон Чеа умер вечером 4 августа", - сообщили агентству в камбоджийском суде.

В ноябре 2018 ближайшие соратники коммунистического диктатора Пол Пота Нуон Чеа и Кхиеу Сампхан, которые в 1970-х годах были среди лидеров кровавого режима "красных кхмеров", на заседании специального суда Камбоджи в Пномпене были признаны виновными в геноциде и приговорены к пожизненному заключению.

В 2014 году обоих уже приговаривали к пожизненному заключению за преступления против человечности на международном трибунале.

Режим красных кхмеров правил в Камбодже с 1975 по 1979 год. За это время от репрессий, голода, тяжелого труда и болезней погибли около 2,5 млн человек.