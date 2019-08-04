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Около 30 человек погибли в результате крушения трех паромов у побережья Филиппин

Авария произошла из-за сложных погодных условий.

 

Фото: EPA/UPG

В результате аварии трех паромов у побережья Филиппин погибли по меньшей мере 25 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Al Jazeera.

Авария произошла в субботу, 3 августа. 

"Погибшие были пассажирами двух паромов, которые перекинулись. На третьем пароме пассажиров не было, четверо членов экипажа выжили", - говорится в сообщении.

Еще 55 пассажиров и членов экипажа удалось спасти.

Авария произошла в результате сложных погодных условий — муссона и шторма.

Напомним, в январе 27 человек погибло, более 70 пострадали из-за взрывов у католической церкви на Филиппинах.

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