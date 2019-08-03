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Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы

Бывший милиционер продолжает заниматься тем, что делал в Киеве..

Бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк в субботу принимал участие во время разгона акции в центре Москвы.

Об этом сообщил журналист Илья Азар в фейсбуке.

В Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели формате прогулки по Бульварному кольцу. Главные кандидаты, добивающиеся регистрации на выборах, в ней не участвовали - они находятся под административным арестом из-за акции 27 июля.

Во время субботней акции были задержаны более 800 человек, пишет российское издание "Медуза".

Напомним, что "беркутовец" Сергей Кусюк неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве. В том числе он руководил разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Сергей Кусюк на Майдане в ноябре 2013 г.
Фото: Макс Требухов
Сергей Кусюк на Майдане в ноябре 2013 г.

После победы Революции Достоинства Кусюк сбежал в Крым. Летом 2015 года Генеральная прокуратура объявила Кусюка в розыск по подозрению в препятствовании проведению митинга и превышении служебных полномочий.

А уже летом 2017 года во время мероприятий ко Дню России в Москве местные СМИ зафиксировали, как Кусюк в форме российского спецназа ОМОН участвовал в разгоне демонстрантов.

По словам начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, Кусюк получил гражданство России, а российское государство не выдает своих граждан по запросу других стран.

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