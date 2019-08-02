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Суд оправдал участников ровенского митинга против Зеленского

Два человека в мае были задержаны полицией из-за призыва к импичменту.

Суд оправдал участников ровенского митинга против Зеленского
Фото: facebook.com/SavintsevTV

Ровенский апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и ее 20-летнего товарища Романа Филюка, на которых в мае составили админпротоколы за несанкционированный митинг против президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил телеканал UA:Ровно.

Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение городского суда, который признал их виновными и вынес предупреждение.

Напомним, 25 мая в Ровно двое человек - 20-летний парень и 16-летняя девушка - пришли на майдан Независимости с плакатами о президенте Владимире Зеленском: "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их забрали в полицию за несанкционированный митинг. Там на них составили админпротокол по статье 185-1 КУоАП о несанкционированном митинге и отпустили. На мать девушки составили протокол по статье 184 за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Девушка - 16-летняя Дарья Коцюруба - в интервью UA:Ровно рассказала, что она вышла на протест из-за назначения Зеленским на государственные должности "кварталовцев" и подлежащих люстрации лиц.

Подобный случай произошел в Киеве в начале апреля. Тогда на Майдане Независимости в центре столицы с применением силы задержали активиста Леонида Овчаренко за попытку раздавать листовки с информацией о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Шевченковский районный суд Киева через несколько дней полностью оправдал Овчаренко и закрыл административное производство из-за отсутствия состава правонарушения.

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