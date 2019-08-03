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Евросоюз определился с кандидатом на пост главы МВФ

Большинство представителей правительств стран-членов ЕС проголосовало за Кристалину Георгиеву из Болгарии.

Евросоюз определился с кандидатом на пост главы МВФ
Кристалина Георгиева
Фото: nashabolgaria.ru

Болгарский политик и экономист Кристалина Георгиева стала кандидатом от Евросоюза на пост главы Международного валютного фонда, передает Reuters.

Согласно сообщению, что за Георгиеву проголосовало большинство представителей правительств стран-членов ЕС.

Основным соперником представительницы Болгарии был голландец Йерун Дейсселблум.

Как сообщалось 16 июля, глава МВФ Кристин Лагард заявила об отставке. Свое решение она озвучила за несколько часов до голосования по утверждению ее на пост главы Европейского центробанка. Лагард уточнила, что уйдет с должности руководителя МВФ 12 сентября.

65-летняя Кристалина Георгиева - главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию. Вице-президент Всемирного банка (с марта 2008 по февраль 2010 года), доцент кафедры экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.

В сентябре 2016 правительство Болгарии выдвигало Кристалину Георгиеву на пост генсека ООН.

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