Трамп подписал указ о втором раунде санкций против России за отравление Скрипалей

Президент США Дональд Трамп в четверг, 1 августа, подписал указ о втором раунде санкций против России за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух чиновников в администрации президента.

Подробности указа в издании не привели, но по данным The New York Times, санкции ограничились запретом на кредиты американских банков российскому правительству и на поддержку кредитования России в международных финансовых институтах.

Первый пакет санкций из-за отравления Скрипалей Госдепартамент США ввел еще в августе 2018 года. Тогда под ограничения попадали поставка из России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Второй пакет должен был быть введен через несколько месяцев, если Москва не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. Тогда говорилось, что в рамках санкций компании "Аэрофлот" запретят летать в США и взаимная торговля может сократиться до минимума.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Они прибыли в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - на дверную ручку дома Скрипаля.

Действиями группы подозреваемых в отравлении Скрипаля мог руководить старший офицер российской военной разведки Денис Сергеев.

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Но 8 июля 2018 года от "Новичка" скончалась 44-летняя Дон Стерджесс, ставшая случайной жертвой отравителей.

Москва отрицает обвинения. Президент РФ Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.