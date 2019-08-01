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Папский нунциат в России опроверг визит Франциска в Москву

Информацию о визите папы римского в Россию назвали слухами.

Папский нунциат в России опроверг визит Франциска в Москву
Фото: EPA/UPG

В апостольской нунциатуре России опровергли появившуюся в интернете информацию о планах Папы Римского Франциска приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в следующем году.

"До апостольской нунциатуры в Российской Федерации не доходило подобных слухов", - цитирует заявление нунциата "Интерфакс".

В июне в Конференции католических епископов России призывали "оставаться реалистами" относительно возможности приезда понтифика в Москву.

4 июля президент России Владимир Путин в третий раз встретился в Ватикане с Папой Римским, среди тем разговора была, в частности, и Украина.

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