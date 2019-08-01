Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Минкультуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Зеленский назначил главу Черкасской области
Зеленский назначил главу Черкасской области
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
Печерский суд заблокировал ряд украинских новостных сайтов
ГлавнаяМир

​Финляндия отменяет упрощенную выдачу виз для россиян

При запросе визы заявитель должен будет предоставлять те же документы, что и в другие страны Шенгенской зоны.

​Финляндия отменяет упрощенную выдачу виз для россиян
Фото: zem.ru

Финляндия решила расширить список обязательных документов, необходимых для получения визы гражданам Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что теперь при запросе финской визы заявитель должен будет предоставлять те же документы, что и при запросе в другие страны Шенгенской зоны. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Сейчас Финляндия при выдаче виз жителям Северо-Западного федерального округа не требует предоставления билетов и брони гостиниц. Но уже через месяц при подаче на финскую визу россиянам придется предоставлять, в том числе, справку о доходах и маршрут своего путешествия.

Российским туристам необходимо будет в обязательном порядке предоставлять следующие данные: подтверждение наличия средств к существованию, например, трудовой договор, актуальная банковская выписка за последние шесть месяцев, а также свидетельство о владении недвижимостью в России. Финляндия и ранее при необходимости запрашивала эту информацию, но теперь это станет обязательным.

Напомним, в прошлом году двум жителям оккупированного Крыма по ошибке выдали финские визы по российским паспортам и впустили в Финляндию.

В апреле Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны. Срок подачи документов на открытие визы увеличен до шести месяцев, а действие многократной визы - до пяти лет. Для краткосрочных поездок в страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, визовый режим действует для 105 стран мира. Граждане Украины могут въезжать в страны шенгена по биометрическому паспорту для выезда за границу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также