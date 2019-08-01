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В Нидерландах запретили ношение паранджи в общественных местах

Запрет распространяется также на мотоциклетные шлемы и балаклавы.

В Нидерландах запретили ношение паранджи в общественных местах
Фото: iMag.one

После многолетних споров в Нидерландах введен запрет на ношение элементов одежды, закрывающих лицо. Он вступил в силу в четверг, 1 августа, и касается таких предметов гардероба, как например, мусульманское покрывало - паранджа, а также никаб.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Теперь одежду такого рода нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт.

Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета. Так, сотрудники органов безопасности должны сначала потребовать, чтобы женщина, показавшаяся в общественном месте в парандже или никабе, открыла лицо. В случае отказа, ей может быть запрещен вход в здание и грозит штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.

Спор о введении запрета на ношение элементов одежды, закрывающих лицо, велся в Нидерландах на протяжении 14 лет.

Напомним, первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция - в 2011 году. Аналогичные меры действуют также в Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии. В Германии запрет на ношение головных уборов и одежды, закрывающих лицо, действует лишь частично. К примеру, в федеральной земле Гессен такие предметы гардероба запрещено носить госслужащим.

С 1 августа ношение паранджи также запрещено в Дании.

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