В России возбудили дело о халатности из-за пожаров в Сибири

В городе Красноярск Российской Федерации возбуждено первое уголовное дело из-за масштабных лесных пожаров. Сотрудников регионального министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

Число подозреваемых не разглашается.

"По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории", - говорится в сообщении.

В рамках расследования в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС и лесопожарном центре проводятся обыски, добавили в ведомстве.

Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла почти 3 миллионов гектаров. В тушении огня принимают участие около 3 тысяч человек, 390 единиц техники, 28 самолетов и вертолетов. В Иркутской области, Красноярском крае, двух районах Бурятии и одном районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации.

Накануне к тушению пожаров в Сибири привлекли российскую армию.